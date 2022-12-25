Сергей Устюгов не пришел на церемонию награждения на Кубке России из-за недовольства судейством

Российский лыжник Сергей Устюгов не присутствовал на церемонии награждения по итогам спринта классическим стилем на пятом этапе Кубка России, сообщает ТАСС.

Спортсмен остался недоволен судейством финального забега, так что просто не пришел на церемонию награжденияю.

Устюгов считает, что его подрезали в финальном забеге, и в знак протеста против судейства отказался участвовать в церемонии награждения.

Победителем спринта стал Александр Терентьев. Второе место занял Александр Большунов, третье — Глеб Ретивых. Устюгов стал пятым, уступив победителю 5,58 секунды.