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Сегодня, 16:50

Сергей Устюгов не пришел на церемонию награждения на Кубке России из-за недовольства судейством

Иван Шитик
Корреспондент
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Сергей Устюгов.
Фото AFP

Российский лыжник Сергей Устюгов не присутствовал на церемонии награждения по итогам спринта классическим стилем на пятом этапе Кубка России, сообщает ТАСС.

Спортсмен остался недоволен судейством финального забега, так что просто не пришел на церемонию награжденияю.

Устюгов считает, что его подрезали в финальном забеге, и в знак протеста против судейства отказался участвовать в церемонии награждения.

Победителем спринта стал Александр Терентьев. Второе место занял Александр Большунов, третье — Глеб Ретивых. Устюгов стал пятым, уступив победителю 5,58 секунды.

Источник: https://tass.ru/sport/16684799
Сергей Устюгов
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