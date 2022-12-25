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25 декабря, 17:18

«Пускай с камерой теперь бегает». Большунов отреагировал на отказ Устюгова пожать ему руку после гонки

Лыжник Александр Большунов отреагировал на отказ Сергея Устюгова пожать ему руку после гонки
Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Большунов.
Фото Reuters

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов ответил на претензии партнера по сборной России Сергея Устюгова после завершения спринтерской гонки на этапе Кубка России в Красногорске.

Устюгов упрекнул Большунова в том, что тот подрезал его по ходу гонки, и демонстративно отказался пожать сопернику руку.

«Он остался недоволен? Пускай с камерой теперь бегает. Когда Устюгов наступал, закрывал радиус первым в Чусовом, то этого никто не видел, все было нормально. Сейчас я ему немного помешал, так сразу все на меня срываются — тренер Устюгова всякими словами поливает. Я никого поливать не собираюсь, готов все доказывать на лыжне. Если Устюгов готов, я могу с ним суперфинал пробежать, чтобы выяснить, кто сильнее. Мы даже будем бежать по разным лыжням.

Мы зарубались, обгоняли друг друга, а Терентьев этим моментом воспользовался. Борьба была на внутреннем радиусе, я был немного впереди, поэтому вариантов не было: разворот был почти на 180 градусов и нужно было занимать внутренний радиус. Поскольку я был впереди, то занял его», — сказал Большунов ТАСС.

Он также отметил, что придал значения отказу Устюгова пожать ему рук.

Я этого не заметил, ребята друг друга поздравили. У меня нет никакого раздражителя, просто получается, что Сергей во мне видит главного соперника и он хочет меня постоянно обогнать, не обращая больше внимания ни на кого. Когда мы бежим вместе, то идем рядом друг с другом и соперничаем. Сегодня быстрый снег и решал каждый сантиметр. Если где-то не так проедешь, то на финише будет уже сложно. Финишная прямая короткая», — заключил Большунов.

Победителем спринта стал Александр Терентьев. Второе место занял Александр Большунов, третье — Глеб Ретивых. Устюгов пришел к финишу пятым, уступив победителю 5,58 секунды.

Источник: https://tass.ru/sport/16684903
Александр Большунов
Сергей Устюгов
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