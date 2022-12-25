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Лыжник Устюгов не пожал руку Большунову после этапа Кубка России в Красногорске

Иван Шитик
Корреспондент
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Сергей Устюгов.
Фото Global Look Press

Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что намеренно не пожал руку партнеру по сборной России Александру Большунову после завершения спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

«Если я где-то подрезаю, то я не прыгаю на ботинки, на концы лыж, стараюсь не сбивать. Можно где-то притормозить, но в пределах разумного, а если создается помеха и ты спотыкаешься, то это не самое приятное. Я сказал после финиша: «Саня, хорош так делать, это некрасиво», и я не пожал ему руку», — цитирует Устюгова РИА Новости.

Сергей Устюгов остался недоволен судейством финального забегая, считая, что его намеренно подрезали на трассе. В знак протеста против судейства он отказался участвовать в церемонии награждения.

Победителем спринта стал Александр Терентьев. Второе место занял Александр Большунов, третье — Глеб Ретивых. Устюгов пришел к финишу пятым, уступив победителю 5,58 секунды.

Устюгов и Большунов уже устраивали пикировку в СМИ после одного из этапов Кубка России.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221225/lyzhi-1841223452.html
Александр Большунов
Сергей Устюгов
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Сергей Устюгов не пришел на церемонию награждения на Кубке России из-за недовольства судейством

Устюгов решил завершить выступление на «Красногорской лыжне»
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