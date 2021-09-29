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Тренер сборной России Бородавко рассказал, как удалось привить Большунова и других лыжников вакциной Pfizer

17:25
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как удалось лыжников своей группы привить вакциной от коронавируса Pfizer.

«Мы обратились к нашим друзьям, которые живут в Италии, попросили узнать, насколько это возможно. Выяснилось, что в том регионе, где мы тренировались, существует программа для туристов», — цитирует Бородавко RT.

Напомним, в группу Бородавко входят Александр Большунов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/911955-borodavko-ramzau-bolshunov-sneg-lyzherollery

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Александр Кравченко все материалы автора

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