Тренер сборной России Бородавко рассказал, как удалось привить Большунова и других лыжников вакциной Pfizer

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как удалось лыжников своей группы привить вакциной от коронавируса Pfizer.

«Мы обратились к нашим друзьям, которые живут в Италии, попросили узнать, насколько это возможно. Выяснилось, что в том регионе, где мы тренировались, существует программа для туристов», — цитирует Бородавко RT.

Напомним, в группу Бородавко входят Александр Большунов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина.