Тренер сборной России Бородавко рассказал, как удалось привить Большунова и других лыжников вакциной Pfizer
17:25
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как удалось лыжников своей группы привить вакциной от коронавируса Pfizer.
«Мы обратились к нашим друзьям, которые живут в Италии, попросили узнать, насколько это возможно. Выяснилось, что в том регионе, где мы тренировались, существует программа для туристов», — цитирует Бородавко RT.
Напомним, в группу Бородавко входят Александр Большунов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/article/911955-borodavko-ramzau-bolshunov-sneg-lyzherollery
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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