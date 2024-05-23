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Сегодня, 12:55

Канарейкин считает, что чемпионат мира по хоккею потерял в качестве из-за отсутствия России

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин рассказал о своем интересе к чемпионату мира по хоккею.

«Что удается, то смотрю. Но вообще, чемпионат не вызывает особого внимания. Конечно, влияет отсутствие нашей сборной. Если вы заметили, все болельщики потеряли интерес к чемпионату мира. А сам турнир сильно потерял в качестве. Напомним, сборные России по хоккею всех уровней отстранены от международных соревнований. А следующий сезон КХЛ завершится в конце мая — тогда же, когда обычно заканчивается чемпионат мира», — цитирует Канарейкина LiveResult.

В Чехии завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею-2024 во вторник, 21 мая. По его итогам определились все четвертьфинальные пары. Все четыре матча 1/4 финала пройдут 23 мая.

Источник: https://www.liveresult.ru/news/hokkey/221620-Kanareykin-CHempionat-mira-poteryal-v-kachestve-iz-za-otsutstviya-Rossii
Чемпионат мира по хоккею
Федор Канарейкин
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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