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Норвежская лыжная ассоциация призвала спортсменов высказываться о нарушениях прав человека в Китае

08:47
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Норвежская лыжная ассоциация выступила против бойкота Олимпиады в Пекине-2022, к которому призывали некоторые политики.

При этом организация выразила обеспокоенность нарушениями прав человека в Китае и пообещала поддержку всем спортсменам, которые захотят публично высказаться по данному поводу.

Напомним, что китайские власти очень нервно реагируют на критику ситуации с правами человека в своей стране и на рассказы о якобы имеющих место притеснениях мусульман-уйгуров. При этом перед Олимпиадой в Токио МОК официально разрешил спортсменам свободно выражать свои политические взгляды перед соревнованиями, в микст-зонах и на пресс-конференциях.

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Олег Шамонаев все материалы автора

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