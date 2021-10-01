Норвежская лыжная ассоциация призвала спортсменов высказываться о нарушениях прав человека в Китае

Норвежская лыжная ассоциация выступила против бойкота Олимпиады в Пекине-2022, к которому призывали некоторые политики.

При этом организация выразила обеспокоенность нарушениями прав человека в Китае и пообещала поддержку всем спортсменам, которые захотят публично высказаться по данному поводу.

Напомним, что китайские власти очень нервно реагируют на критику ситуации с правами человека в своей стране и на рассказы о якобы имеющих место притеснениях мусульман-уйгуров. При этом перед Олимпиадой в Токио МОК официально разрешил спортсменам свободно выражать свои политические взгляды перед соревнованиями, в микст-зонах и на пресс-конференциях.