Тюкавин провел первую тренировку в общей группе «Динамо» после травмы

Как стало известно «СЭ», ведущий форвард «Динамо» Константин Тюкавин сегодня, 23 мая, провел первую тренировку в общей группе после травмы, полученной на последних секундах его пребывания на поле в матче 29-го тура с «Крыльями Советов» (4:1).

К решающей встрече с «Краснодаром» нападающий будет готов на сто процентов.

Игра между «быками» и «Динамо» в рамках заключительного тура сезона пройдет в субботу, 25 мая, и начнется в 16.30 по московскому времени. На данный момент бело-голубые лидируют в чемпионате России с 56 очками. «Краснодар» располагается на третьем месте, уступая динамовцам 3 балла.

В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин отыграл 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.