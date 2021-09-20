Большунов перенес операцию, чтобы устранить воспаления в десне
13:46
Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Александру Большунову пришлось перенести операцию на десне.
Из-за воспаления спортсмен пропустил чемпионат мира по лыжероллерам в итальянском Валь-ди-Фьемме.
«Потребовалась операция — ему вскрывали воспаление в десне, что привело к повышению температуры. Несколько дней ему приходилось принимать антибиотики, поэтому приняли решение не стартовать», — цитирует Бородавко ТАСС.
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