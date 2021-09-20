Лыжные гонки
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / Результаты Двоеборье Прыжки с трамплина
Новости   //    Лыжные гонки

Большунов перенес операцию, чтобы устранить воспаления в десне

13:46
Теги:

Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Александру Большунову пришлось перенести операцию на десне.

Из-за воспаления спортсмен пропустил чемпионат мира по лыжероллерам в итальянском Валь-ди-Фьемме.

«Потребовалась операция — ему вскрывали воспаление в десне, что привело к повышению температуры. Несколько дней ему приходилось принимать антибиотики, поэтому приняли решение не стартовать», — цитирует Бородавко ТАСС.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12454963

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Через боль можно переступить. Но если в голове заскок — ты себя не контролируешь». Советская гимнастка — против хейтеров Байлз
«Головин пробивает стену». Что пишут про российского полузащитника во Франции
«Бесполезное присутствие на поле. Неосязаемый». В Италии продолжают уничтожать Кокорина и Миранчука
Гол Пьяцы принес «Торино» победу в гостевом матче с «Сассуоло»
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд