Большунов перенес операцию, чтобы устранить воспаления в десне

Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Александру Большунову пришлось перенести операцию на десне.

Из-за воспаления спортсмен пропустил чемпионат мира по лыжероллерам в итальянском Валь-ди-Фьемме.

«Потребовалась операция — ему вскрывали воспаление в десне, что привело к повышению температуры. Несколько дней ему приходилось принимать антибиотики, поэтому приняли решение не стартовать», — цитирует Бородавко ТАСС.