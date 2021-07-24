Волейбол Россия — Италия на Олимпиаде: где смотреть прямую трансляцию матча женского турнира Игр
20:54
В ночь на 25 июля женская сборная России проведет матч 1-го тура группы B против Италии на олимпийском турнире по волейболу. Игра начнется в 03.00 (мск).
Команда Серджио Бузато также проведет матчи в своей группе с Турцией, Китаем, США и Аргентиной. Более подробную информацию о расписании игр и формате турнира читайте — здесь.
На счету женской национальной команды из России два серебра Олимпийских игр — 2000 и 2004 года. В 2016-м в Рио-де-Жанейро наши волейболистки заняли пятое место на турнире.
Следить за трансляцией матча Россия — Италия Олимпиады-2020 в Токио (Япония) можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч! Игра».
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