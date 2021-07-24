Олимпиада-2020: положение сборной России после первого игрового дня в волейболе
18:44
Мужская сборная России по волейболу занимает третье место в группе В олимпийского турнира. В своем стартовом матче россияне победили команду Аргентины (3:1).
Первое место делят сборные Бразилии и США, которые выиграли свои стартовые матчи со счетом 3:0. Бразильцы победили команду Туниса, а американцы в заключительном матче игрового дня переиграли Францию. В плей-офф попадают четыре лучшие команды каждой из двух групп.
Следующий матч россияне проведут против сборной США. Игра состоится 26 июля и начнется в 05.05 по московскому времени.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.
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