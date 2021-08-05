Спиридонов — о выходе волейболистов в финал Олимпиады: «Мы же не поляки, у нас есть яйца»
09:55
Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал победу сборной России над бразильцами в полуфинале олимпиадного турнира (3:1).
«Мы обыграли сегодня бразильцев за счет русского характера, мы же не поляки, у нас есть яйца. Предполагал в начале Олимпиады, что наши волейболисты так далеко зайдут. Я даже поспорил с бывшим бразильским членом сборной в Instagram на 100 долларов, что мы их победим. В финале все равно кого обыгрывать. Если мы катим, значит мы катим. Но зрелищнее будет матч Россия — Франция», — сказал Спиридонов «СЭ».
В финале, который состоится 7 августа, наши парни сыграют с победителем в паре Аргентина — Франция.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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