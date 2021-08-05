Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал победу сборной России над бразильцами в полуфинале олимпиадного турнира (3:1).

«Мы обыграли сегодня бразильцев за счет русского характера, мы же не поляки, у нас есть яйца. Предполагал в начале Олимпиады, что наши волейболисты так далеко зайдут. Я даже поспорил с бывшим бразильским членом сборной в Instagram на 100 долларов, что мы их победим. В финале все равно кого обыгрывать. Если мы катим, значит мы катим. Но зрелищнее будет матч Россия — Франция», — сказал Спиридонов «СЭ».

В финале, который состоится 7 августа, наши парни сыграют с победителем в паре Аргентина — Франция.