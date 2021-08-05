Губерниев отреагировал на выход российских волейболистов в финал Олимпиады

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на выход российских волейболистов в финал Олимпиады.

В 1/2 финала мужская сборная России обыграла Бразилию (3:1).

«В четырех партиях мы обыграли сильнейших бразильцев и теперь мы выступим в финале. Браво, молодцы, парни, молодцы. Вот это я понимаю, классная работа.



Российский волейбол в финале Олимпийских игр в Токио. Поздравляю, парни! Вы красавцы», — сказал Губерниев.

В финале россияне сыграют с победителем матча Франция — Аргентина. Ключевая игра состоится 7 августа.