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Губерниев отреагировал на выход российских волейболистов в финал Олимпиады

09:42
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на выход российских волейболистов в финал Олимпиады.

В 1/2 финала мужская сборная России обыграла Бразилию (3:1).

«В четырех партиях мы обыграли сильнейших бразильцев и теперь мы выступим в финале. Браво, молодцы, парни, молодцы. Вот это я понимаю, классная работа.

Российский волейбол в финале Олимпийских игр в Токио. Поздравляю, парни! Вы красавцы», — сказал Губерниев.

В финале россияне сыграют с победителем матча Франция — Аргентина. Ключевая игра состоится 7 августа.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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