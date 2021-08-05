Олимпиада
Токио-2020
Волейбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Волейбол

Сборная России отыграла один сет у Бразилии в полуфинале Олимпиады

08:03
Мужская сборная России по волейболу против Бразилии. Фото Reuters
Мужская сборная России по волейболу против Бразилии. Фото Reuters
Теги:

В полуфинальном матче олимпийского турнира по волейболу мужская сборная России встречается с Бразилией.

В первом сете победу одержали бразильцы со счетом 25:18, во втором россияне оказались сильнее — 25:21.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Тимановская вернулась в Европу. Есть ли у нее будущее в спорте?
Волейбол на Олимпиаде, мужчины: расписание и результаты 1/2 финала, игра Россия — Бразилия
Медальный прогноз Олимпиады на 5 августа: цель России — четыре золота
Олимпиада-2020, волейбол, женщины: Бразилия — Россия, где смотреть прямую трансляцию
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события