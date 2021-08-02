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Олимпиада-2020: волейбол Россия — Канада, время начала и где смотреть прямую трансляцию 3 августа

21:45
Сборная России по волейболу. Фото AFP
Сборная России по волейболу. Фото AFP
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Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх пройдут четвертьфиналы мужского волейбольного турнира.

В первом матче дня, в 03.00 (мск) сыграют сборные России и Канады.

Трансляция на Первом канале и olympics.1tv.ru.

Последний шанс для Нагорного и Белявского, волейболисты против Канады. Чего ждать на Олимпиаде 3 августа

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события