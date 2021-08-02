Олимпиада-2020: волейбол Россия — Канада, время начала и где смотреть прямую трансляцию 3 августа
21:45
Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх пройдут четвертьфиналы мужского волейбольного турнира.
В первом матче дня, в 03.00 (мск) сыграют сборные России и Канады.
Трансляция на Первом канале и olympics.1tv.ru.
Последний шанс для Нагорного и Белявского, волейболисты против Канады. Чего ждать на Олимпиаде 3 августа
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