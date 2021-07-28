Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

Российский журналист вывесил флаг России на теннисном матче Даниила Медведева

07:07
Теги:

Корреспондент «СЭ» пришел с российским флагом на теннисный матч третьего круга Олимпиады между Даниилом Медведевым и итальянцем Фабио Фоньини.

Встреча проходит на центральном корте. Никакого противодействия со стороны организаторов и работников корта развернутый флаг не вызвал.

Первый сет взял Медведев со счетом 6:2, во втором россиянин уступил 3:6. В конце первой партии он попросил о медицинском тайм-ауте.

Напомним, российские спортсмены выступают в Токио в нейтральном статусе, как сборная Олимпийского комитета России. Им запрещено использование национальной символики. Флаги на трибунах не запрещены.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора

Читайте также

Баскетбольные медалисты, сражения Нагорного и Далалояна в многоборье: анонс 28 июля на Олимпиаде
«Все, я больше никому не нужна?» За феерией в плавании мимо всех прошла драма Юлии Ефимовой
Олимпиада, прогноз на 28 июля: россияне штурмуют четыре золота
Олимпиада-2020: Япония, США и Китай в лидерах медального зачета, Россия — четвертая
Как часто можно есть рыбу?
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события