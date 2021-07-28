Российский журналист вывесил флаг России на теннисном матче Даниила Медведева
07:07
Корреспондент «СЭ» пришел с российским флагом на теннисный матч третьего круга Олимпиады между Даниилом Медведевым и итальянцем Фабио Фоньини.
Встреча проходит на центральном корте. Никакого противодействия со стороны организаторов и работников корта развернутый флаг не вызвал.
Первый сет взял Медведев со счетом 6:2, во втором россиянин уступил 3:6. В конце первой партии он попросил о медицинском тайм-ауте.
Напомним, российские спортсмены выступают в Токио в нейтральном статусе, как сборная Олимпийского комитета России. Им запрещено использование национальной символики. Флаги на трибунах не запрещены.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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