Российский журналист вывесил флаг России на теннисном матче Даниила Медведева

Корреспондент «СЭ» пришел с российским флагом на теннисный матч третьего круга Олимпиады между Даниилом Медведевым и итальянцем Фабио Фоньини.

Встреча проходит на центральном корте. Никакого противодействия со стороны организаторов и работников корта развернутый флаг не вызвал.

Болеем за наших с российским флагом на теннисных матчах! Поддержка Дане Медведеву в матче с Фабио Фоньини! pic.twitter.com/DG4EvbAIil — Lublineс93 (@Lublinec931) July 28, 2021

Первый сет взял Медведев со счетом 6:2, во втором россиянин уступил 3:6. В конце первой партии он попросил о медицинском тайм-ауте.

Напомним, российские спортсмены выступают в Токио в нейтральном статусе, как сборная Олимпийского комитета России. Им запрещено использование национальной символики. Флаги на трибунах не запрещены.