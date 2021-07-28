Пабло Карреньо Буста вышел в 1/4 финала теннисного турнира на Олимпийских играх

Испанский теннисист Пабло Карреньо Буста вышел в 1/4 финала олимпийского турнира. В третьем круге он в двух сетах обыграл немца Доминика Кепфера — 7:6 (9:7), 6:3.

В четвертьфинале испанец сыграет с победителем пары Даниил Медведев — Фабио Фоньини.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Теннис

Мужчины

Одиночный разряд

3-й круг

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Доминик Кепфер (Германия) — 7:6 (9:7), 6:3