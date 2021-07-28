Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

Пабло Карреньо Буста вышел в 1/4 финала теннисного турнира на Олимпийских играх

07:22

Испанский теннисист Пабло Карреньо Буста вышел в 1/4 финала олимпийского турнира. В третьем круге он в двух сетах обыграл немца Доминика Кепфера — 7:6 (9:7), 6:3.

В четвертьфинале испанец сыграет с победителем пары Даниил Медведев — Фабио Фоньини.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Теннис

Мужчины

Одиночный разряд

3-й круг

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Доминик Кепфер (Германия) — 7:6 (9:7), 6:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Шокирующие и постыдные плавки». Немецких гимнасток троллят из-за закрытых трико
В «Векторе» назвали приблизительный срок окончания пандемии
Мать на Алтае выбросила дочь в окно и прыгнула следом
Полиция заинтересовалась активистами, борющимися с "обочечниками"
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд