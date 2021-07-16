Веснина заменит Касаткину на Олимпиаде в одиночном разряде и сыграет в паре с Кудерметовой
08:15
Российская теннисистка Елена Веснина заменила Дарью Касаткину в заявке на Олимпиаду-2020, сообщается на сайте Международной федерации тенниса (ITF).
6 июля стало известно, что Касаткина пропустит Игры в Токио.
Также Веснина сыграет в паре с Вероникой Кудерметовой. На одиночный турнир помимо Весниной и Кудерметовой заявлены Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова.
Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа. Теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.
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