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Веснина заменит Касаткину на Олимпиаде в одиночном разряде и сыграет в паре с Кудерметовой

08:15
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Российская теннисистка Елена Веснина заменила Дарью Касаткину в заявке на Олимпиаду-2020, сообщается на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

6 июля стало известно, что Касаткина пропустит Игры в Токио.

Также Веснина сыграет в паре с Вероникой Кудерметовой. На одиночный турнир помимо Весниной и Кудерметовой заявлены Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова.

Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа. Теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.

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Сергей Разин все материалы автора

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