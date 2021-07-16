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Новак Джокович выступит на Олимпиаде в Токио

08:49
Новак Джокович. Фото AFP
Новак Джокович. Фото AFP
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Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что примет участие в Олимпийских играх в Токио. В июле после победы на Уимблдоне серб говорил, что может не выступить на Играх.

«Я горжусь тем, что еду в Токио и вместе с нашей сборной буду бороться за медали на олимпийских кортах. Для меня игра за сборную Сербии всегда была особой радостью и мотивацией, и я сделаю все возможное, чтобы мы все были счастливы», — цитирует Джоковича Tennis World USA.

34-летний Джокович в этом сезоне выиграл первые три турнира «Большого шлема». Он может стать первым теннисистом, который выиграл «Золотой шлем» (4+1) после Штеффи Граф в 1988 году.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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