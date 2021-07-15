Селиваненко заявил, что Медведев готовится к Олимпиаде в Токио по индивидуальной программе

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко рассказал, почему Даниил Медведев не находится вместе с командой на сборе в Южно-Сахалинске.

«Сегодня на сборе все члены команды, за исключением Даниила Медведева. Он готовится по собственной индивидуальной программе и приедет в Токио отдельно. Ребята сразу после прилета прошли первое тестирование, показавшее, что к работе и выступлению на Олимпиаде они готовы.

В Токио мы отправимся в воскресенье, 18 июля. Специальным прямым чартерным авиарейсом. Этого времени в Южно-Сахалинске будет достаточно, чтобы спортсмены полностью прошли акклиматизацию и хорошо подготовились к началу олимпийского турнира», — приводит слова Селиваненко официальный сайт ФТР.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Теннисный турнир — с 24 июля по 1 августа.