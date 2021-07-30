Кафельников — о российском финале Олимпиады-2020 в миксте: «У нас всегда была хорошая школа тенниса!»
16:11
Олимпийский чемпион в одиночном мужском разряде Евгений Кафельников прокомментировал выход российских теннисистов Елены Весниной и Аслана Карацева в финал Олимпиады Токио-2020.
В полуфинальном матче они одолели сербов Новака Джоковича и Нину Стоянович — 7:6 (7:4), 7:5.
«У нас всегда была хорошая школа тенниса в России. Молодцы! Посмотрите, как Федерация тенниса свою работу выполняет. У нас минимум три олимпийские награды, а одна будет золотой. Шикарная работа! Президент нашей Федерации молодец! Я буду болеть за обе пары, пусть победит сильнейший», — сказал Кафельников «СЭ».
В финале Олимпиады Веснина и Карацев сыграют с другой российской парой — Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев. Матч за золото состоится 1 августа, начало — в 9:00 (мск).
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