Тарпищев об игре Зверева в финале Олимпиады: «В любом элементе выглядел превосходно»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил подачу Карена Хачанова и оценил игру его соперника в финале Олимпийских игр. В решающей встрече россиянин проиграл немцу Александру Звереву (3:6, 1:6) и завоевал серебро Игр в Токио.

«Хачанов с французом и испанцем сыграл идеально. Это от случая к случаю. Либо игра идет, либо нет. Зверев в любом элементе сегодня выглядел превосходно, лучше играл. Могу сказать, что Карен плохо подавал, а тот все принимал. В этом все и решилось», — сказал Тарпищев.

Также Тарпищев отметил, что серебро Карена — отличный результат для России на этой Олимпиаде.