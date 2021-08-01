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Тарпищев об игре Зверева в финале Олимпиады: «В любом элементе выглядел превосходно»

13:00
Александр Зверев. Фото AFP
Александр Зверев. Фото AFP
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил подачу Карена Хачанова и оценил игру его соперника в финале Олимпийских игр. В решающей встрече россиянин проиграл немцу Александру Звереву (3:6, 1:6) и завоевал серебро Игр в Токио.

«Хачанов с французом и испанцем сыграл идеально. Это от случая к случаю. Либо игра идет, либо нет. Зверев в любом элементе сегодня выглядел превосходно, лучше играл. Могу сказать, что Карен плохо подавал, а тот все принимал. В этом все и решилось», — сказал Тарпищев.

Также Тарпищев отметил, что серебро Карена — отличный результат для России на этой Олимпиаде.

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Артем Калинин все материалы автора

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