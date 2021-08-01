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Тарпищев назвал отличным результатом серебро Хачанова на Олимпиаде-2020

12:46
Карен Хачанов. Фото Reuters
Карен Хачанов. Фото Reuters
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Карена Хачанова в финале одиночного турнира Олимпиады-2020 от немца Александра Зверева (3:6, 1:6).

Ранее, 1 августа, 25 -летний Хачанов проиграл 24-летнему Звереву и выиграл серебро Олимпийских игр в Токио (Япония).

«Серебро для Карена — отличный результат. У него давно не было таких достижений. А для нас три медали — отличный показатель. Лучший результат среди 211 федераций, входящих в ITF.

Зверев лучше подавал и принимал — два элемента. Все принимал. В целом, неплохой результат. Я не могу сказать, что Карен плохо играл, он играл очень здорово. Зверев вышел с супернастроем? Я не видел, чтобы он так играл", — сказал Тарпищев.

Олимпиада в Японии завершится 8 августа.

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Артем Калинин все материалы автора

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