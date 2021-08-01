Евгений Кафельников: «Хачанов очень хотел проявить себя, но не справился с эмоциями»
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» поражение Карена Хачанова от немца Александра Зверева (3:6, 1:6) в финальном матче одиночного мужского турнира на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).
«Из того, что мы увидели, шансов было мало. Матч должен был быть сложным, а случилось совершенно не так. Карен очень хотел проявить себя, но не справился с эмоциями. Олимпийский турнир — это особое соревнование, которое проходит раз в четыре года. Зверев оставил всего себя сегодня на корте, сыграл идеальный матч. Надо отдать ему должное, он не оставил Карену ни малейшего шанса», — сказал Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
На счету 24-летнего Зверева шесть эйсов и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми в прошедшем матче. У 25-летнего Хачанова — три подачи на вылет и одна двойная ошибка.
Олимпиада в Японии завершится 8 августа.
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