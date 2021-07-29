Олимпиада-2020: Карреньо Буста — Медведев, время начала и где смотреть прямую трансляцию
10:00
В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх пройдут четвертьфиналы в мужском теннисном турнире. Трансляция на Первом канале (с 08.55) и на olympics.1tv.ru.
Вторым запуском на корт № 1 (ориентировочно в 11.00 мск) выйдут испанец Пабло Карреньо Буста и россиянин Даниил Медведев.
Россияне идут за золотом в плавании, гимнастике и фехтовании: чего ждать от Олимпиады 29 июля
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