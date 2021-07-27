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Матчи Карацева и Павлюченковой в 1/16 финала Олимпиады прерваны из-за дождя

06:36
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Матчи 1/6 финала олимпийского турнира по теннису прерваны из-за дождя.

Встреча Анастасии Павлюченковой против испанки Сары Соррибес-Тормо прерван при счете 3:0, 30:0 на подаче россиянки. Матч Арслана Карацева с французом Жереми Шарди остановлен при счете 3:2 на подаче россиянина.

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Сергей Разин все материалы автора

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