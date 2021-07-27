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Теннисные матчи на Олимпиаде в Токио прерваны из-за дождя

06:56
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Теннисные матчи на Олимпийских играх в Токио были прерваны из-за начашегося дождя. Игры отложены минимум до 13.30 по местному времени.

Таким образом, программа Олимпиады будет отредактирована, в том числе и следующих дней.

Напомним, ранее стало известно, что матч Анастасии Павлюченковой против испанки Сары Соррибес-Тормо был прерван при счете 3:0, 30:0 на подаче россиянки. Матч Арслана Карацева с французом Жереми Шарди остановлен при счете 3:2 на подаче россиянина.

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Евгений Козинов все материалы автора

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