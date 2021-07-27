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Матчи Карацева и Павлюченковой в 1/16 финала Олимпиады отложены из-за дождя

05:36
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Матчи Аслана Карацева и Анастасии Павлюченковой в 1/16 финала олимпийского турнира отложены из-за дождя.

Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова должны были начать свои матчи в 11:00 по местному времени (5:00 по Москве), однако из-за погодных условий россияне, которые на своих кортах стоят в расписании первым заходом, стартуют как минимум на час позже — в 12:00. Парусный спорт и лук, и серфинг тоже перенесены.

Как сообщили «СЭ» в оргкомитете Игр, организаторам необходимо подготовить корты, котоые из-за ночного ливня до сих пор мокрые и непригодны для игры. Пока что начался лишь один матч теннисной программы 27 июля Циципас — Тьяфо. Встреча проходит на центральном корте, оснащенном крышей и защищенном от непогоды.

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Артем Калинин все материалы автора

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