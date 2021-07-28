Кудерметова объяснила, почему они с Весниной переиграли украинок в четвертьфинале Олимпиады

Российская теннисистка Вероника Кудерметова после победы в паре с Еленой Весниной в 1/4 финала Олимпийских игр в Токио отметила, что оказались сильнее соперниц. Они в двух сетах обыграли украинок Людмилу и Надежду Киченок — 6:2,6:1.

— Тарпищев отметил, что вы преодолели сложности в начале матча и дальше все пошло.

— Да, вначале немного медленно, они нас агрессивно атаковали. Но мы показали свой уровень и настрой. Дальше мы не то что бы их сломали, но сегодня оказались сильнее.