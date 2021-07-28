Веснина призналась, что у нее нет особого соперничества с теннисистками с Украины
06:47
Российская теннисистка Елена Веснина после победы в паре с Вероникой Кудерметовой в 1/4 финала Олимпийских игр в Токио отметила, что они играли от мяча к мячу. Россиянки в двух сетах обыграли украинок Людмилу и Надежду Киченок — 6:2,6:1.
— Вы вместе старались поскорее освободить вас перед микстом?
— Мы старались! На самом деле, нет. Просто старались играть от мяча к мячу. Сейчас будет чуть больше времени на восстановление перед микстом.
— Есть ли какая-то принципиальность в победе над украинками?
— Мы с девчонками хорошо общаемся, с украинками играем с детства. У нас этого ничего нет. Они и разговаривают по-русски.
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