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Хачанов и Рублев установили уникальное достижение на Олимпийских играх

17:05
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Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев стали первыми теннисистами в истории, которые завоевали медали и на взрослых, и на юношеских Олимпийских играх.

На Играх в Токио Хачанов вышел в финал мужского одиночного разряда и уже гарантировал себе как минимум «серебро». Медведев пробился в финал соревнований в миксте.

Отметим, что ранее Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли выйти во второй раунд олимпийского турнира в Токио в парном разряде.

В 2014 году российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев стали серебряными призерами в парном разряде на юношеских Олимпийских играх в Нанкине.

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Иван Шитик все материалы автора

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