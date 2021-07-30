Хачанов и Рублев установили уникальное достижение на Олимпийских играх
17:05
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев стали первыми теннисистами в истории, которые завоевали медали и на взрослых, и на юношеских Олимпийских играх.
На Играх в Токио Хачанов вышел в финал мужского одиночного разряда и уже гарантировал себе как минимум «серебро». Медведев пробился в финал соревнований в миксте.
Отметим, что ранее Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли выйти во второй раунд олимпийского турнира в Токио в парном разряде.
В 2014 году российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев стали серебряными призерами в парном разряде на юношеских Олимпийских играх в Нанкине.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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