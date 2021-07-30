Аслан Карацев: «Олимпиада — очень значимый турнир. Ты играешь за страну»
16:43
Россиянин Аслан Карацев вместе с Еленой Весниной вышли в финал теннисного олимпийского турнира в миксте.
«Олимпиада — это очень значимый турнир. Он бывает только раз в 4 года. Психологически и морально настраиваешься на него. Это очень необычный турнир. Ты играешь за страну. Олимпиаду все знают. Выступить здесь — это что-то значит», — заявил Карацев
Также партнерша Карацева по миксту Елена Веснина заявила, что у нее есть силы на финальный матч. В финале им предстоит играть с соотечественниками Андреем Рублевым и Анастасией Павлюченковой.
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