Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

Аслан Карацев: «Олимпиада — очень значимый турнир. Ты играешь за страну»

16:43
Теги:

Россиянин Аслан Карацев вместе с Еленой Весниной вышли в финал теннисного олимпийского турнира в миксте.

«Олимпиада — это очень значимый турнир. Он бывает только раз в 4 года. Психологически и морально настраиваешься на него. Это очень необычный турнир. Ты играешь за страну. Олимпиаду все знают. Выступить здесь — это что-то значит», — заявил Карацев

Также партнерша Карацева по миксту Елена Веснина заявила, что у нее есть силы на финальный матч. В финале им предстоит играть с соотечественниками Андреем Рублевым и Анастасией Павлюченковой.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

Читайте также

Олимпиада, 30 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
"Тихая, странноватая": Соседи о школьнице, жестоко убитой под Самарой
Загадка на полвека: О чем говорилось в письмах Зодиака
Прокуратура возбудила дело против комика Мирзализаде за шутку о русских
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события