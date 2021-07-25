Тхэквондистка Татьяна Минина: «Настраивалась на золото. Но спустя время — счастлива серебру»
17:05
Российская тхэквондистка Татьяна Минина в разговоре с журналистами прокомментировала свое выступление на Олимпийских играх в Токио.
«Эмоции? После награждения — вообще классно. Когда на тебя уже повесили медали, то рада. Медаль увесистая», — сказала 24-летняя спортсменка.
Минина заняла второе место в весовой категории до 57 кг, уступив в финале американке Анастасии Золотич.
«Конечно, я настраивалась на золото, — отметила Минина. — Всегда хочется выступить по максимуму. Но сейчас, спустя время после финала, я уже счастлива серебру. Его могло и не быть, но оно, Слава Богу, есть. Согласилась бы я на серебро за месяц до игр? Да, конечно! Класс! Сказал бы: «Можно Олимпиаду не проводить, давайте мне серебро
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю