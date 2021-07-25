Тренер Мининой рассказал о спаррингах тхэквондистки с супругом
17:00
Тренер серебряного медалиста Токио-2020 Татьяны Мининой Александр Энс рассказал о спаррингах тхэквондистки с супругом.
— Спарринги у нее с супругом могут быть?
— Да, конечно. Мы часто его приглашали на сборы, он был спарринг-партнером очень часто. Прокудина Кристина тоже была спарринг-партнером, очень нам помогала. Она занималась с ней с детства. Мы ее взяли с собой сюда, в Токио. Она 12 дней помогала нам тут.
— Бывали ли у Тани нокауты?
— Сама она в нокаутах ни разу не была. Но из моих спортсменок, из всей сборной страны она — самый нокаутер. У нее очень часто на Европе было, что у соперников стабильно нос сломан. По голове она хорошо бьет.
Россиянка Татьяна Минина завоевала серебряную награду на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 57 кг.
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