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Тренер Мининой рассказал о спаррингах тхэквондистки с супругом

17:00
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Тренер серебряного медалиста Токио-2020 Татьяны Мининой Александр Энс рассказал о спаррингах тхэквондистки с супругом.

— Спарринги у нее с супругом могут быть?

— Да, конечно. Мы часто его приглашали на сборы, он был спарринг-партнером очень часто. Прокудина Кристина тоже была спарринг-партнером, очень нам помогала. Она занималась с ней с детства. Мы ее взяли с собой сюда, в Токио. Она 12 дней помогала нам тут.

— Бывали ли у Тани нокауты?

— Сама она в нокаутах ни разу не была. Но из моих спортсменок, из всей сборной страны она — самый нокаутер. У нее очень часто на Европе было, что у соперников стабильно нос сломан. По голове она хорошо бьет.

Россиянка Татьяна Минина завоевала серебряную награду на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 57 кг.

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Илья Андреев все материалы автора

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