Тренер сборной России по тхэквондо ждет золотую медаль на Олимпиаде в Токио
17:07
Александр Энс, тренер Татьяны Мининой, заявил, что в сборной России по тхэквондо надеются на золото Олимпиады-2020.
— Вчера медаль, сегодня медаль. Медальный план у сборной России в норме на Олимпиаде?
— У нас в команде четыре человека, самые сильные по рейтингу еще впереди. У нас осталось два парня, которые держат в олимпийском рейтинге первые места. Болельщикам обязательно нужно болеть. Нам наших парней мы рассчитываем, медалей ждем точно, а вообще надеемся на золото.
Россиянка Татьяна Минина завоевала серебряную награду на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 57 кг.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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