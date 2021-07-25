Тренер сборной России по тхэквондо ждет золотую медаль на Олимпиаде в Токио

Александр Энс, тренер Татьяны Мининой, заявил, что в сборной России по тхэквондо надеются на золото Олимпиады-2020.

— Вчера медаль, сегодня медаль. Медальный план у сборной России в норме на Олимпиаде?

— У нас в команде четыре человека, самые сильные по рейтингу еще впереди. У нас осталось два парня, которые держат в олимпийском рейтинге первые места. Болельщикам обязательно нужно болеть. Нам наших парней мы рассчитываем, медалей ждем точно, а вообще надеемся на золото.

Россиянка Татьяна Минина завоевала серебряную награду на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 57 кг.