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Тренер сборной России по тхэквондо ждет золотую медаль на Олимпиаде в Токио

17:07
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Александр Энс, тренер Татьяны Мининой, заявил, что в сборной России по тхэквондо надеются на золото Олимпиады-2020.

— Вчера медаль, сегодня медаль. Медальный план у сборной России в норме на Олимпиаде?

— У нас в команде четыре человека, самые сильные по рейтингу еще впереди. У нас осталось два парня, которые держат в олимпийском рейтинге первые места. Болельщикам обязательно нужно болеть. Нам наших парней мы рассчитываем, медалей ждем точно, а вообще надеемся на золото.

Россиянка Татьяна Минина завоевала серебряную награду на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 57 кг.

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Илья Андреев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события