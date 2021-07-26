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Олимпийский чемпион Храмцов назвал любимого бойца ММА

18:28
Максим Храмцов (справа). Фото AFP
Максим Храмцов (справа). Фото AFP
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Российский тхэквондист Максим Храмцов, выигравший золото Олимпиады в Токио в весовой категории до 80 кг, рассказал журналистам, кто его любимый боец ММА.

«Исраэль Адесанья. Он крутой. Нравится и его поведение, и то, какой он боец», — сказал Храмцов.

Талисман тхэквондиста — красный хоккейный свитер сборной России, который он надевает после побед. На этот раз Храмцов не стал его надевать.

«Хоккейный свитер сюда [на арену] не взял — там же герб, — отметил олимпийский чемпион. — А так он у меня с собой. За хоккеем не слежу, смотрю только чемпионаты мира и Олимпиады. Мне футбол нравится, болею за «Манчестер Юнайтед». А из российских клубов ни за кого не болею. Не нравится российский футбол».

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Илья Андреев все материалы автора

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