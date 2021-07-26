Олимпийский чемпион Храмцов назвал любимого бойца ММА
18:28
Российский тхэквондист Максим Храмцов, выигравший золото Олимпиады в Токио в весовой категории до 80 кг, рассказал журналистам, кто его любимый боец ММА.
«Исраэль Адесанья. Он крутой. Нравится и его поведение, и то, какой он боец», — сказал Храмцов.
Талисман тхэквондиста — красный хоккейный свитер сборной России, который он надевает после побед. На этот раз Храмцов не стал его надевать.
«Хоккейный свитер сюда [на арену] не взял — там же герб, — отметил олимпийский чемпион. — А так он у меня с собой. За хоккеем не слежу, смотрю только чемпионаты мира и Олимпиады. Мне футбол нравится, болею за «Манчестер Юнайтед». А из российских клубов ни за кого не болею. Не нравится российский футбол».
Читайте также
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю