Олимпийский чемпион Храмцов назвал любимого бойца ММА

Российский тхэквондист Максим Храмцов, выигравший золото Олимпиады в Токио в весовой категории до 80 кг, рассказал журналистам, кто его любимый боец ММА.

«Исраэль Адесанья. Он крутой. Нравится и его поведение, и то, какой он боец», — сказал Храмцов.

Талисман тхэквондиста — красный хоккейный свитер сборной России, который он надевает после побед. На этот раз Храмцов не стал его надевать.

«Хоккейный свитер сюда [на арену] не взял — там же герб, — отметил олимпийский чемпион. — А так он у меня с собой. За хоккеем не слежу, смотрю только чемпионаты мира и Олимпиады. Мне футбол нравится, болею за «Манчестер Юнайтед». А из российских клубов ни за кого не болею. Не нравится российский футбол».