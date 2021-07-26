Олимпийский чемпион Храмцов: «Видел, что сопернику достаточно серебра»

Российский тхэквондист Максим Храмцов, выигравший золото Олимпиады в весовой категории до 80 кг, заявил на пресс-конференции, что ехал в Токио только за первым местом.

«Зачем сюда еще приезжать, как не выигрывать Олимпийское золото? Я приехал сюда за золотом», — сказал он.

В финале Храмцов победил иорданца Салеха Эль-Шарабати.

«Я видел, что этот парень (соперник по финалу) устал — что устал сильнее, чем я, — отметил олимпийский чемпион в беседе с журналистами. — Видел, что ему уже достаточно серебра. А когда я вижу, что соперник устал, завожусь еще больше. Я просто бил-бил-бил и к концу боя набрал нормальный отрыв. У меня такая работа, что если я веду, а соперник готовится меня ударить, то я сам начну атаку — чтобы он меня не ударил».