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Колесниченко поблагодарила болельщиков за поддержку на Олимпиаде в Токио

20:44
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Российская синхронистка Светлана Колесниченко поблагодарила болельщиков и тренеров за поддержку на Олимпиаде в Токио.

4 августа Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли золото в соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов.

«Ура! Мы безмерно счастливы! Огромный слова благодарности нашим дорогим тренерам.

Спасибо всем, кто за нас болел и переживал! Очень много сообщений с поздравлениями, постараюсь в ближайшие дни всем ответить. Впереди Группа, работаем дальше», — написала Колесниченко в Instagram.

Медали в соревнованиях среди групп на Олимпиаде будут разыграны 7 августа.

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