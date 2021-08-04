Колесниченко поблагодарила болельщиков за поддержку на Олимпиаде в Токио

Российская синхронистка Светлана Колесниченко поблагодарила болельщиков и тренеров за поддержку на Олимпиаде в Токио.

4 августа Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли золото в соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов.

«Ура! Мы безмерно счастливы! Огромный слова благодарности нашим дорогим тренерам.

Спасибо всем, кто за нас болел и переживал! Очень много сообщений с поздравлениями, постараюсь в ближайшие дни всем ответить. Впереди Группа, работаем дальше», — написала Колесниченко в Instagram.

Медали в соревнованиях среди групп на Олимпиаде будут разыграны 7 августа.