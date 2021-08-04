Колесниченко поблагодарила болельщиков за поддержку на Олимпиаде в Токио
20:44
Российская синхронистка Светлана Колесниченко поблагодарила болельщиков и тренеров за поддержку на Олимпиаде в Токио.
4 августа Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли золото в соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов.
«Ура! Мы безмерно счастливы! Огромный слова благодарности нашим дорогим тренерам.
Спасибо всем, кто за нас болел и переживал! Очень много сообщений с поздравлениями, постараюсь в ближайшие дни всем ответить. Впереди Группа, работаем дальше», — написала Колесниченко в Instagram.
Медали в соревнованиях среди групп на Олимпиаде будут разыграны 7 августа.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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