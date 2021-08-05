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Оргкомитет Олимпиады в Токио извинился перед сборной Украины за представление командой России

09:24
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Оргкомитет Олимпиады в Токио извинился перед сборной Украины за ошибку, допущенную на церемонии награждения призеров соревнований по синхронному плаванию.

Украинских спортсменок Марту Федину и Анастасию Савчук, занявших второе место, представили как спортсменок ОКР.

В оргкомитете объяснили, что ошибку допустил диктор, называвший страны на французском языке.

«Это была чисто производственная ошибка. Мы приносим извинения за это», — цитирует Такайю Inside the Games.

Золотыми медалистками стали российские синхронистки — Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (195,9079 балла).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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