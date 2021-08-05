Оргкомитет Олимпиады в Токио извинился перед сборной Украины за представление командой России
09:24
Оргкомитет Олимпиады в Токио извинился перед сборной Украины за ошибку, допущенную на церемонии награждения призеров соревнований по синхронному плаванию.
Украинских спортсменок Марту Федину и Анастасию Савчук, занявших второе место, представили как спортсменок ОКР.
В оргкомитете объяснили, что ошибку допустил диктор, называвший страны на французском языке.
«Это была чисто производственная ошибка. Мы приносим извинения за это», — цитирует Такайю Inside the Games.
Золотыми медалистками стали российские синхронистки — Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (195,9079 балла).
Читайте также
5
Зачет
vs
5
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю