Оргкомитет Олимпиады в Токио извинился перед сборной Украины за представление командой России

Оргкомитет Олимпиады в Токио извинился перед сборной Украины за ошибку, допущенную на церемонии награждения призеров соревнований по синхронному плаванию.

Украинских спортсменок Марту Федину и Анастасию Савчук, занявших второе место, представили как спортсменок ОКР.

В оргкомитете объяснили, что ошибку допустил диктор, называвший страны на французском языке.

«Это была чисто производственная ошибка. Мы приносим извинения за это», — цитирует Такайю Inside the Games.

Золотыми медалистками стали российские синхронистки — Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (195,9079 балла).