Тренер российских синхронисток Татьяна Данченко поделилась мнением о проблемах с музыкой на Олимпиаде в Токио.

2 августа во время выступления Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной в квалификации диджей запустил не ту композицию, а в финале турнира музыку включили не с самого начала.

— Объясните, что происходит на этой Олимпиаде с музыкой. Вы говорили с этим диджеем?

— Он вообще боялся ко мне подходить. Ему девчонки сказали: «Увидишь нашего тренера — беги!» А что мы можем сделать? Запасных диджеев здесь нет. Понятно, что вряд ли у него еще какой-то крупный старт будет. В Афинах он на диски валил, мол, у нас паленые, у всех нормальные. Потом перепутывал треки. Но прошлые его косяки подзатерлись, потому что случались не на Олимпиаде. А здесь он так волновался, что забыл курсор передвинуть. Ну просто! Материться хочется. А сейчас, наверное, у него палец заклинило. Сегодня он признал вину. Хорошо, что девчонки не дрогнули, подстроились. Была бы молодая пара — все могло бы непредсказуемо закончиться.

— Вы верите, что это провокация?

— Вообще я в такие совпадения не верю. Но зная, с какой симпатией и теплотой он к нам относится — видимо, его клинит. У нас есть российский диджей. Но решает, кого назначить, техком. Наше руководство будет способствовать тому, чтобы его больше не назначили.

4 августа Ромашина и Колесниченко выиграли соревнования среди дуэтов на Играх в Токио. В финале они набрали 195,9079 балла.