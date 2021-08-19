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Гость «СЭ»

«У тех, кто сидит на диване, нет права вымещать на спортсменах свою злобу». Колесников ответил хейтерам

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Сегодня, 00:00
Климент Колесников — в редакции «СЭ». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Климент Колесников — в редакции «СЭ». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Климент Колесников. Фото Getty Images
Климент Колесников — в редакции «СЭ». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Гостем редакции «СЭ» стал двукратный призер Олимпиады-2020 пловец Климент Колесников, обладатель нескольких мировых рекордов и двукратный чемпион мира на короткой воде.

Из полной видеоверсии вы узнаете:

— Как Клименту баттл Дмитрия Губерниева и тренера сборной Сергея Чепика по итогам Олимпиады?
— Что за Международная клубная лига, в которой Колесникову стартовать через несколько дней?
— Как выглядит среднестатистический день пловца и что за трюк — «бокал на лбу»? Климент продемонстрирует!
— Когда он ощущает себя бревном в бассейне?
— И зачем он ждет «левых» допинг-офицеров?

А самое яркое — в текстовой версии разговора.

Климент Колесников.Колесников талантлив до сумасшествия. Но выгрызать победы он пока не готов

На Мальдивы накопил

— Климент, вы вернулись из отпуска с Мальдив? Как там?

— Да, и это первый раз, когда я смог отдохнуть и расслабиться полностью. Вернуться хочется сто процентов. Как другой мир. И вода вокруг, до самой линии горизонта.

— Сколько килограммов набрали?

— Полтора. Не очень много. А через шесть дней уже старт Международной лиги, к нему, думаю, вообще никто сильно не готовился.

— Гандболистки были недавно в нашем эфире и говорили, что Мальдивы не потянут. Они так плохо работают и зарабатывают?

— Блин, я на отдыхе не был четыре с половиной года! Накопил (смеется). У всех разные условия.

— Если говорить об Олимпиаде, за неделю отдыха пришло понимание, какая эмоция от серебра и бронзы Токио? Обида есть? Или золото было нереально?

— Достичь его было более чем реально как раз. Но сейчас уже воспринимаю Игры как обычный старт. Прошло и прошло. Если буду вспоминать — только грустными одинокими вечерами (улыбается). Нужно будет сделать выводы, я еще не дошел до просмотра своих же дистанций. Впервые в карьере было так психологически — мандраж, особенно после первых выступлений. Когда осознаешь, что ты 18 лет плавал — и не хватило чуть-чуть. Но я уже думаю о следующих соревнованиях. Хочу поехать в Париж и добиться своего.

Климент Колесников.Колесников с Рыловым уже подарили России праздник. А теперь Климент бросил вызов главной звезде мирового плавания

Кто далек от плавания — скажет, что мы лохи

— Вы проиграли две сотых Евгению Рылову. Из-за высокой внутренней конкуренции в сборной нет конфликтов?

— Вообще — бывало, но не у меня лично. И до моего прихода в сборную были. Но Женя — нормальный чувак, ничего не скрывает. Думаю, у нас никакой вражды не будет. Я не такой человек, который будет озлоблен из-за проигрыша.

— Почему ему запретили маску с котиком?

— Ох, Женя сильно хайпанул на этой маске! Если б ее разрешили — ничего бы не заметили. Мы потом прилетели в аэропорт из Токио — и весь народ был в таких масках. Забавно и неожиданно. У меня таких фишек нет. А запрет бредовый, конечно. Попросили нейтрально относиться ко всему просто, ну и перегнули.

— И к котам тоже.

— Ага, собак надо уважить же (смеется). Запрет просто слишком буквально трактовали. Но потом все разрешили, без скандалов.

— А если говорить о результате всей сборной? Тренеры поставили пятерку, хотя золото только у Рылова.

— Разговор тренеров еще не происходил. Понимаю, что никого не волнует, сорвалось у тебя что-то в подготовке или нет, болел ли ты. Одним из факторов для многих были утренние старты из-за особенности часовых поясов, многим было неудобно, а американцам — супер. Но опять же всем наплевать, когда ты плывешь.

Вряд ли были ребята, которые не выкладывались на максимум, будто это чемпионат Москвы. Я не оценщик команды, лично никого не тренировал. Уверен, что все выложились, тут может быть только высшая оценка. Другие страны тоже выступили неидеально. Тут надо думать, что спортсмену, который накосячил, тяжелее всех. Я выступил на натянутую четверку, а остальные себе сами поставят. В целом команда хорошо выступила. Круто было просто находиться на Олимпийских играх. А кто далек от плавания — да, просто скажет, что лохи.

Климент Колесников. Фото Getty Images
Климент Колесников. Фото Getty Images
Климент Колесников и&nbsp;Евгений Рылов.Так не бывает! У России золото в плавании спустя четверть века! Рылов и Колесников оформили космический дубль!

Ты не откажешься от Олимпиады, если не дурачок

— Много таких, кто говорит «лохи»? В соцсетях, Instagram?

— Очень много, и из-за этого максимально обидно, потому что люди очень агрессивные и максимально странные. Можно долго о них плохо выражаться. В один день они с тобой, в другой тебя продали и болеют за американцев. Таким людям счастья, здоровья.

Мне-то наплевать, пусть льют хоть трехэтажным. Просто удивительно наблюдать тот факт, что очень многие российские болельщики пишут — вот, что вы без флага поехали? Откровенно — человек сидит на диване и не занимался тем, что делаю я 18 лет. Пахал. Не нравится — окей, не смотри. Ну, зато можно зайти и наслаждаться срачем, как один другого поливает. Но мы все в одной стране живем. Может, такой настрой, потому что в жизни плохо, на работе устают. На спортсменах вымещают злобу из-за личных проблем. Но это не дает права так относиться к людям. Мы как Рамзан Кадыров — найдем их всех (смеется).

— А надо было бойкотировать, получается?

— Кто-то из спортсменов был категорически против поездки без флага, для него это было принципиально. Но конечно, все поехали. Ты не откажешься. Если не дурачок.

— Про Рылова сказали — давайте про Чупкова. Человек объявил о завершении после неудачного выступления, возможно, на эмоциях. Уговорить вернуться пытались?

— Это его право и дело, прежде всего. Конечно, мы ему говорили: «Антоха, ты чего?» Есть клубные соревнования, где можно под 40 лет выступать. Может, ему просто не нравится плавание больше, он хочет заняться другими делами. Или поговорит с тренерами и родными и передумает. Но думаю, что будет тянуть, потому что обстановка соревнований, друзей на сборах — без этого тяжело, особенно когда резко отказываешься. Многие ребята возвращаются.

— Вы не думали семьей заняться после Олимпиады? Антон же из-за этого уходит, как он говорил.

— Мы вместе с Александрой (Микульчик, пловчихой и девушкой Климента. — Прим. «СЭ») уже четыре года. Я к тому, что некоторые женятся уже через два месяца, а некоторые — кошмар — десять лет встречаются и только потом идут. Думал об этом, думал. Но сейчас сезон начался, сейчас я пока ближе к спортивному движу. Ближе к концу сезона можно будет подумать о семье, свадьбе. Но о перерыве не думаю. Три года пролетят быстро.

— Тут японца Сэто лишили звания капитана сборной из-за измены жене, и он провалил Олимпиаду. Уместно смешивать профессиональное и личное? Его же затравили после того случая.

— У них в Японии так принято, видимо. Отчасти это неправильно, смешали личную жизнь и спортивную карьеру. Но все равно ужасно поступил. Если на то были причины, то проблемы должны были решаться до того, как его поймали. Значит, судьба такая. Но вообще он добрый парень, я помню его по выступлениям за одну команду в ISL.

— В России в подобной ситуации наказания бы не было?

— Дисциплинарных санкций не было бы, а хейт был бы стопроцентно.

— Но была история про Артема Дзюбу, который лишился места в сборной после интимного видео.

— Тут немного разные ситуации. К сожалению, я про эту ситуацию знаю, потому что везде информация крутилась. Снимать это все... Непонятно зачем. Но решение за руководством. Многое же зависит от того, как будут воспринимать произошедшее зрители, в команде. Может, из-за этого его и отстранили, чтобы все утихло.

Климент Колесников - в редакции "СЭ". Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Климент Колесников — в редакции «СЭ». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Рылов, Светлана Ромашина, Виталина Бацарашкина.Итоги Олимпиады-2020 для России: кто герой, а кто не оправдал ожиданий?

Лучше следить за терапевтическими исключениями для здоровых, а не за чистыми спортсменами

— На Олимпиаде вам пришлось столкнуться с треш-током от американцев и британцев. Расскажите, что в итоге произошло с Райаном Мерфи и что он вам лично говорил?

— Больше это происходило у Жени Рылова, меня это коснулось краем. Ничего плохого никто не сказал, произошло недопонимание. Просто Райана не записывали на диктофон, а сразу писали на сайт. Все сразу подхватывают, потому что нужно показать, какие мы плохие, а американцы — хорошие. Жене на пресс-конференции задавали провокационные вопросы тоже, конечно. В итоге слова Райана про нечистую борьбу неверно поняли. Он написал Жене и объяснил, что ничего такого он не говорил. Я знаю Райана с 2017 года и говорил с ним, шапочками обменивались, гуляли вместе вне бассейна. Если у него и есть злоба, то он никогда бы ее не выдал, как Лилли Кинг.

— Но с ней вы тоже пересекаетесь. И Ефимову она постоянно видит.

— Да, но тут персональная озлобленность на всю страну. Может, она такой человек и такого мнения обо всех. В России косячили, не буду отрицать. Отчасти то плохое, что про нас говорят, — это не на пустом месте. Но мы постепенно выравниваем эту ситуацию. И мы не принимаем никакие запрещенные субстанции. Каждый, кто принимает допинг, рано или поздно будет пойман. Так что нет смысла бла-бла разводить. Очень странно, что делают терапевтические исключения, когда у тебя ничего, никаких болезней нет. Очень много стран, где такое возможно. Лучше за этим следить, а не за чистыми спортсменами.

— Считаете исключения несправедливыми, их надо отменить? Или нашим больше их для себя делать?

— Да, это нечестно, причем в открытом доступе же информация, по сути. С одной стороны, понимаю, к тем, у кого болезни, надо относиться лояльно, но с другой, если тебе так тяжело, то зачем ты сам себя гробишь? Хуже, когда их делают на пустом месте для улучшения выступлений. У нас в России так никогда не делали, никак ты не обойдешь эту систему. Но в последнее время я замечаю, что даже на зарубежных плавательных сайтах в комментариях к России отношение улучшается, это здорово.

— Правда, в самой России вас мало знают.

— Да надо было с Мерфи конфликт сделать, как Макгрегор... Мне не обидно, я невосприимчивый к этому человеку. Но посмотрите на сайты: все вкладки — про футбол. Для него нужен мяч и два дерева. Для бассейна нужен как минимум абонемент. Но сейчас количество болельщиков в футболе уменьшается, а новые виды спорта и плавание растут. Нам, спортсменам, надо тоже выступать в роли популяризаторов. Ну и еще одна цель, на которую я настраиваюсь, — золото Парижа. Позднее будет тяжело.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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