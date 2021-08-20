Двукратный олимпийский чемпион по плаванию обожает домашних животных.

Наверное, самый странный скандал токийской Олимпиады — это запрет на церемонии награждения использовать маску с изображениями котиков для российского пловца Евгения Рылова. Причины такого решения МОК так внятно и не объяснил, зато после этого случая весь мир узнал, что наш лучший пловец со времен Александра Попова очень любит пушистых домашних животных. В интервью «СЭ» двукратный олимпийский чемпион рассказал о том, что всего у него сразу шесть кошек различных пород и он всерьез планирует завести еще несколько. Возможно, ему подарят нового котенка, как в свое время подарили собаку Масару фигуристке Алине Загитовой?

Олимпиада не сделала меня знаменитым — на улице пока ни разу не узнали

— После завершения Игр в Токио прошло уже почти две недели, с момента завершения плавательной программы — и того больше. Уже удалось прийти в себя после Олимпиады?

— В целом морально я уже восстановился, расстроился только, что не получилось пока походить на массаж и восстановить мышцы. Тяжелый и плотный график, постоянно поездки на различные встречи, интервью, мероприятия. Родители, друзья, много кто меня не видел за время Олимпиады, подготовки к ней, сейчас наверстал упущенное. Поэтому собой позаниматься пока не удалось. Но перед сезоном это сделать будет необходимо.

— Уже осознали свою историческую победу?

— Если честно, наверное, нет. Пока до конца еще нет. Просто я так долго и тяжело шел к этому, и так быстро все закончилось... Очень необычные ощущения.

— Вы сейчас желанный гость на любом мероприятии. Тяготит быт суперзвезды спорта или наслаждаетесь моментом?

— Сложный вопрос. Есть как свои прелести, так и вполне очевидные минусы. Нужно постоянно ездить куда-то, не принадлежать себе... Непросто. Были и не очень приятные казусы, например, когда мне говорили, что в течение часа я должен быть в прямом эфире, а в итоге из-за определенных моментов эфир длился всего лишь минут 20... Это было не очень красиво.

— С другой стороны, ведь здорово, что пловцы наконец-то получают заслуженное внимание, разве нет? В обычное время гораздо больше говорят об игровых видах спорта.

— Есть и приятные моменты, не буду отрицать. Прежде всего — возможность пообщаться с новыми людьми, узнать что-то от них, услышать поздравления. Внимание само по себе приятно, особенно когда оно по такому хорошему поводу. Правда, не скажу, что Олимпиада сделала меня сильно известным среди обычных людей. На улице пока не узнают, такого ни разу не было.

— Возможно, стоит надеть вашу знаменитую маску с котиком, и тогда узнают?

— Я в ней почти всегда и хожу по улице, и даже в ней не узнают. Никак.

— Пандемия с нами наверняка надолго. Ждать от вас новых необычных масок?

— Мы заказали несколько интересных из Китая, сейчас пользуюсь двумя. Все маски с кошками.

— Другие изображения не планировали поискать для смены имиджа?

— Нет, нам нравятся именно кошки. Я кошатник, у меня дома шесть кошек.

Увидел хорошего котенка — позвал в дом. Шесть кошек в доме, вероятно, не предел

— Вы очень любите своих питомцев. Как же кошки поживают в те дни, когда вас нет дома? У спортсмена же постоянные сборы, тренировки, соревнования...

— За ними хорошо присматривает моя девушка. Да и в целом кошки — животные достаточно самостоятельные, в отличие от собак, поэтому сложностей в уходе не так уж и много. К лотку приучены, где еда, знают. Привыкли к тому, что хозяева бывают не так часто дома, все же зависит от того, к чему приучишь животных.

— Вы целенаправленно искали себе новых животных или они попадали в вашу семью случайно?

— Вот не могу даже сказать, почему конкретно я привел в дом ту или другую кошку или кота, я просто с детства очень люблю кошек, меня к ним тянет. И вот по ходу дела они начали у нас появляться... Один котенок за другим. Сложно было себя удержать, увидел хорошего котенка — взял домой, в итоге теперь их стало шесть. Возможно, это и не предел.

— Наверняка и развлекают друг друга сами, раз под одной крышей живут сразу шесть кошек.

— Верно, играют друг с другом часто.

— Тяжело питомцы знакомились, конфликты случаются?

— Мы их брали маленькими, и поэтому серьезных проблем не было. Вначале, конечно, пару дней было шипение с появлением нового котенка. Но на третий день уже все проходило, новичка принимали.

— Как вы их искали? Это кошки с приюта, с улицы или специально выводимые породы?

— Очень хотели взять с приюта, но у них у всех проблемы со здоровьем. На улице тоже коты с заболеваниями. И дело не в том, что мы не обеспечим им уход. Переживаем за здоровье других котиков. У первых котов, которые у нас поселились, слабый иммунитет. Болезнь будет передаваться здоровым котам, и они тяжело будут переносить болезни уличных кошек. Если бы мы изначально брали котов с приюта или дворовых, то проблем было бы меньше, можно было бы и других с улицы брать. Сейчас мы должны думать о здоровье уже тех животных, которые у нас сейчас в семье. К тому же болезни у всех них разные, даже если бы мы взяли с приюта с одними болезнями, а потом привели бы в дом с другими, они все равно бы заражались и болели.

Мои кошки очень боятся воды, искупать их практически невозможно

— Какой они породы, характера?

— Два нибелунга, одна кошка — мейн-кун — и три вислоухих кота. Характер у всех довольно прилежный, приличный. Все очень ласковые, общительные, очень любят внимание, и с ними хорошо проводить время. Самый старший кот больше даже напоминает собаку по своему поведению, очень преданный. Всегда встречает, разговаривает, ждет. И следит за остальными.

— Немного необычный вопрос. Они боятся воды? Все-таки кошки двукратного олимпийского чемпиона по плаванию...

— Воды очень боятся, искупать их практически невозможно. Не хотят.

— Для вас кошки — это домашний психолог? За счет чего у вас зародился такой повышенный интерес к домашним животным?

— Не скажу, что интерес связан с условной кототерапией. Это просто такая слепая любовь к кошкам, не до конца даже объяснимая. Они мне очень импонируют, больше подходят по своему поведению, характеру. Возможно, больше походят на меня. Кошки мне гораздо ближе, чем те же собаки, хотя против собак ничего не имею. Тоже отличные, дружелюбные животные, но им нужно постоянно оказывать внимание. Коты же приходят, посидят рядом какое-то время и потом успокаиваются. За ними не нужно постоянно ухаживать.

— Собаки, попугаи, змеи — был у вас кто-то еще из питомцев?

— У моей мамы собака — йорк-альф.

— Знакомили кошек с ней?

— Пытались, но они очень сильно боялись. Хотя пес небольшой, это маленькая порода. Но все равно боятся.

Не думал просить о новом котенке премьер-министра Японии, я и сам его себе найду

— Кого хотели бы завести, мечтаете?

— Думал еще о котах. По поводу конкретной породы мыслей нет, но желание взять новых питомцев есть.

— Уже есть в голове клички для новых питомцев? Как их подбираете?

— Честно, обычно клички подбираются случайно, глядя на внешний вид, поведение. Или просто как удобно их называть.

— То есть со спортом никак не связаны имена животных?

— У тех, что живут со мной сейчас, нет.

— Российская фигуристка Алина Загитова после победы на Олимпиаде в Пхенчхане попросила для себя собаку акита-ину. И ей ее подарил премьер-министр Японии. Вы выиграли две золотые медали на токийской Олимпиаде, причем исторические для России. Нет желания попросить и себе в честь успеха нового друга? Наверняка любой политик будет рад осчастливить звезду спорта.

— Интересная мысль, но пока таких планов нет. Если захочу новых животных, наверное, найду их себе и сам. О каких-то редких породах тоже не думал.