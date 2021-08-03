Отбор нужно проводить за месяц до Олимпиады. Как в США и Австралии

Авторская колонка серебряного призера Олимпийских игр-2012 по плаванию

Евгений Коротышкин

Специально для «СЭ»

Сборной России по плаванию за выступление в Токио можно поставить твердую четверку. Пять наград, из них две золотые — впервые за 25 лет! — дорогого стоят. Но это с одной стороны. А с другой — медалей мы явно недобрали.

Обидно, что многие пловцы так и не реализовали свой потенциал. Прежде всего имею в виду Антона Чупкова, Андрея Минакова, Мартина Малютина, Евгению Чикунову и Юлию Ефимову. Плюс не без оснований надеялись на медали в эстафетах — кролевой 4 х 100, комбинированной и 4 х 200 вольным стилем.

На мой взгляд, главная причина такого результата — неудачная система отбора. Мы постоянно наступаем на одни и те же грабли. Проводим в апреле национальный чемпионат, который нужно выигрывать кровь из носу. Иначе не попадешь в сборную, не получишь ставку, лишишься на год источников финансирования.

Вся подготовка выстроена так, чтобы к чемпионату России быть на пике формы. Ты разгоняешь организм, какое-то время удерживаешь его на пределе возможностей, тебя просто несет по воде. Что позволяет демонстрировать феноменальные результаты на ближайших соревнованиях — как в этом году на чемпионате Европы в Будапеште. Ну а дальше обрубает, начинается спад. Чистая физиология.

Да, потом кто-то успевает сделать еще один тренировочный цикл и подойти к Олимпиаде в неплохом состоянии. Но сейчас этого уже не хватает, чтобы сражаться на равных с сильнейшими пловцами мира.

Думаю, для многих будет сюрпризом, что финальная часть подготовки — разгрузки — спринтера составляет шесть недель. А не две, как у стайеров. При шестинедельной разгрузке в три месяца подготовки никак не уложишься, такой цикл — ошибка.

Из тех, кто плыл в Токио, лишь восемь человек улучшили время по сравнению с апрельским отбором — Евгений Рылов, Климент Колесников, Кирилл Мартынычев, Григорий Тарасевич, Андрей Минаков, Анастасия Кирпичникова, Евгения Чикунова и Светлана Чимрова. У 60 процентов участников Игр результат оказался хуже, чем на России и Европе. Это системная ошибка, которая повторяется из года в год.

Уверен, отбор нужно проводить за месяц до Игр. Как давным-давно принято в США и Австралии. Тогда и на Олимпиаде пловцы будут «звенеть». Но ВФП почему-то упорно использует устаревшую систему отбора времен Олимпиады-1980. Неужели не хочется побороться с элитой мирового плавания?

Не надо изобретать велосипед. Достаточно проанализировать американскую систему подготовки, австралийскую, британскую — и на основе этой информации написать учебно-методическое пособие, которое позволит российским спортсменам подходить к главному старту четырехлетия в оптимальной форме.

На днях Владимир Сальников, президент федерации, обронил в интервью, что в 2022-м в порядке эксперимента национальный отбор попробуют сдвинуть на другие сроки. Но оценить нововведение будет сложно — с учетом постолимпийского сезона, когда спортсмены больше отдыхают, кто-то предпочитает сосредоточиться на коммерческих стартах. Вот в год проведения Игр начинается настоящая пахота, пловцы соблюдают все рекомендации, тренировочный цикл расписан по минутам. Если в 2024-м отбор проведут за месяц до Олимпиады — не сомневаюсь, наши ребята покажут там результат лучше, чем в Токио.

Еще один важный момент. Когда пловцы завершили выступление на Олимпиаде, к журналистам вышел Сергей Чепик, главный тренер сборной. Его сумбурное интервью как минимум удивило. Сначала говорит одно, потом сам себя опровергает... Заявляет, что пловцы уехали на ISL и тем самым сорвали подготовку... Но ведь там были и Рылов и Колесников, которые спасли команду от провала! И Калеб Дрессел, и Райан Мерфи! Это те спортсмены, которые в Токио не облажались.

Думаю, напрасно не поехал на ISL 19-летний Александр Щеголев. Для него Олимпиада-2020 — первый международный старт в карьере. В такой ситуации обыграть тех, кого считаешь богами, нереально. А на ISL парень в течение месяца выходил бы с ними на старт, учился бы у них выигрывать и понял — это не боги, а обычные люди. С которыми можно бороться.

В этом как раз и прелесть простартовок — этапов Кубка мира, серии Mare Nostrum, той же ISL. Там получаешь колоссальный опыт, заряжаешься уверенностью, начинаешь понимать, что можешь победить олимпийских чемпионов. А когда человек говорит, что простартовки — вред... Слышать такое от главного тренера сборной, мягко говоря, странно.

Впрочем, в России главный тренер сборной по плаванию к практической работе никакого отношения не имеет. Фактически это административная должность. Он не готовит пловцов, у каждого из них есть личный тренер. Регионы организовывают подготовку своих спортсменов на местах.

Ну а задача главного тренера — по итогам чемпионата России сформировать команду для выступления на основных стартах и после консультаций с личными тренерами тщательно спланировать трехмесячную индивидуальную подготовку. Она к Токио была без стартов. И это ключевая ошибка.

В то же время согласен с тренерским штабом сборной в решении по Ефимовой. Она проиграла отбор Марии Темниковой на дистанции 200 метров брассом — и на Олимпиаде в этой дисциплине не выступила. Все справедливо. Правила для того и существуют, чтобы их соблюдать.

Нельзя отбирать мечту у спортсмена, который честно, без всяких уловок пробился на Олимпиаду. Да, в финал Темникова не попала. Но и нынешняя форма Ефимовой не гарантировала бы нам место на пьедестале. Что ж, для Юли это тоже урок.

Я очень надеюсь, что она останется до Игр в Париже. Если плавание ей не надоело, если ее не тошнит от воды, полагаю, Юля продолжит карьеру. И сделает все, чтобы в 2004-м завоевать медаль. Уверен, Ефимовой это по силам.

А еще хочу, чтобы Чупков одумался и вернулся в бассейн. Сейчас и федерации, и Министерству спорта, и болельщикам нужно поддержать Антона. Постараться переубедить, замотивировать. Парню всего 24. Ну нельзя заканчивать в таком возрасте! Он слишком талантлив, чтобы уйти без золота Олимпиады.