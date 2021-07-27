Российские пловцы завоевали первое золото Олимпиады с 1996 года
05:15
Российский пловец Евгений Рылов на Олимпиаде-2020 в Токио завоевал золотую медаль в заплыве на 100 метров на спине.
Для российских пловцов это первая золотая медаль с Олимпиады-1996 в Атланте. Тогда сборная России завоевала 4 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медалей. Из них по два золота взяли Александр Попов и Денис Панкратов.
Пимимо Рылова, в заплыве Олимпиады-2020 участвовал Климент Колесников, который завоевал серебряную медаль.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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