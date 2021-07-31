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Губерниев: «Эх, Минаков, как обидно»

05:46

Российский комментатор Дмитрий Губерниев расстроен результатом российского пловца Андрея Минакова на 100 метрах баттерфляем в финале Олимпийских игр.

19-летний россиянин преодолел дистанцию 50,88 секунды, проиграв швейцарцу Ноэ Понти, ставшему бронзовым призером, 0,14 секунды.

«Эх, Минаков, как обидно...» — написал Губерниев в Telegram.

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Евгений Козинов все материалы автора

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