Губерниев: «Эх, Минаков, как обидно»
05:46
Российский комментатор Дмитрий Губерниев расстроен результатом российского пловца Андрея Минакова на 100 метрах баттерфляем в финале Олимпийских игр.
19-летний россиянин преодолел дистанцию 50,88 секунды, проиграв швейцарцу Ноэ Понти, ставшему бронзовым призером, 0,14 секунды.
«Эх, Минаков, как обидно...» — написал Губерниев в Telegram.
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