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Пригода и Чупков не смогли выйти в финал Олимпиады в заплыве на 100 метров брассом

06:47
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На Олимпиаде-2020 завершился полуфинал в плавании на 100 метров брассом.

Российские пловцы Кирилл Пригода и Антон Чупков финишировали на 11-м и 16-м местах и не пробились в финальный заплыв.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

100 м брасс

Полуфиналы

1. Адам Пити (Великобритания) — 57,63

2. Арно Камминга (Нидерланды) — 58,19

3. Николо Мартинеги (Италия) — 58,28

11. Кирилл Пригода (Россия) — 59,44

16. Антон Чупков (Россия) — 59,93

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Сергей Разин все материалы автора

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