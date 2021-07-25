Пригода и Чупков не смогли выйти в финал Олимпиады в заплыве на 100 метров брассом
06:47
На Олимпиаде-2020 завершился полуфинал в плавании на 100 метров брассом.
Российские пловцы Кирилл Пригода и Антон Чупков финишировали на 11-м и 16-м местах и не пробились в финальный заплыв.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
100 м брасс
Полуфиналы
1. Адам Пити (Великобритания) — 57,63
2. Арно Камминга (Нидерланды) — 58,19
3. Николо Мартинеги (Италия) — 58,28
11. Кирилл Пригода (Россия) — 59,44
16. Антон Чупков (Россия) — 59,93
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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