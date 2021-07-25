Пригода и Чупков не смогли выйти в финал Олимпиады в заплыве на 100 метров брассом

На Олимпиаде-2020 завершился полуфинал в плавании на 100 метров брассом.

Российские пловцы Кирилл Пригода и Антон Чупков финишировали на 11-м и 16-м местах и не пробились в финальный заплыв.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

100 м брасс

Полуфиналы

1. Адам Пити (Великобритания) — 57,63

2. Арно Камминга (Нидерланды) — 58,19

3. Николо Мартинеги (Италия) — 58,28

11. Кирилл Пригода (Россия) — 59,44

16. Антон Чупков (Россия) — 59,93