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Сборная Австралии завоевала золотую медаль в женской эстафете 4x100 вольным стилем

06:20

Сборная Австралии на Олимпиаде-2020 завоевала золотую медаль по плаванию в женской эстафете вольным стилем.

Австралийки показали результат 3.29,69, установив новый мировой рекорд. Серебро у сборной Канады (3.32,78), замкнули тройку американки (3.32,81).

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Эстафета 4х100 м в/с

Финал

1. Австралия (Бронте Кэмпбелл, Эмма Маккеон, Кейт Кэмпбелл, Мег Харрис) — 3.29,69 МР

2. Канада — 3.32,78

3. США — 3.32,81

4. Нидерланды — 3.33,70

5. Великобритания — 3.33,96

6. Швеция — 3.34,69

7. Китай — 3.34,76

8. Дания — 3.35,70

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Сергей Разин все материалы автора

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