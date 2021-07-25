Сборная Австралии завоевала золотую медаль в женской эстафете 4x100 вольным стилем
06:20
Сборная Австралии на Олимпиаде-2020 завоевала золотую медаль по плаванию в женской эстафете вольным стилем.
Австралийки показали результат 3.29,69, установив новый мировой рекорд. Серебро у сборной Канады (3.32,78), замкнули тройку американки (3.32,81).
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Эстафета 4х100 м в/с
Финал
1. Австралия (Бронте Кэмпбелл, Эмма Маккеон, Кейт Кэмпбелл, Мег Харрис) — 3.29,69 МР
2. Канада — 3.32,78
3. США — 3.32,81
4. Нидерланды — 3.33,70
5. Великобритания — 3.33,96
6. Швеция — 3.34,69
7. Китай — 3.34,76
8. Дания — 3.35,70
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