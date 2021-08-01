Поздняков прокомментировал высказывания Губерниева о выступлении российских пловцов на Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал слова комментатора Дмитрия Губерниева о выступлении российских пловцов на Олимпиаде в Токио.

«Я однозначно на стороне наших пловцов. Это замечательное выступление — 2 золотые медали. Понятно, что хочется все и сразу, но так не бывает. Нужно еще больше работать, чтобы появились новые золотые медали. Комментировать Губерниева нет смысла — он отстаивает свое мнение. Но он занимался академической греблей. Лучше послушать специалистов по плаванию», — сказал Поздняков.

На Играх в Токио сборная России завоевала 5 медалей в плавании. Два золота — у Евгения Рылова, одно серебро и одну бронзу получил Климент Колесников, еще одну серебряную медаль российская команда получила по итогам эстафеты 4?200 вольным стилем.