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Поздняков прокомментировал высказывания Губерниева о выступлении российских пловцов на Олимпиаде

09:25
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал слова комментатора Дмитрия Губерниева о выступлении российских пловцов на Олимпиаде в Токио.

«Я однозначно на стороне наших пловцов. Это замечательное выступление — 2 золотые медали. Понятно, что хочется все и сразу, но так не бывает. Нужно еще больше работать, чтобы появились новые золотые медали. Комментировать Губерниева нет смысла — он отстаивает свое мнение. Но он занимался академической греблей. Лучше послушать специалистов по плаванию», — сказал Поздняков.

На Играх в Токио сборная России завоевала 5 медалей в плавании. Два золота — у Евгения Рылова, одно серебро и одну бронзу получил Климент Колесников, еще одну серебряную медаль российская команда получила по итогам эстафеты 4?200 вольным стилем.

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Артем Калинин все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события