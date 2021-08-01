Губерниев — тренеру сборной России по плаванию: «Пятерка за выступление в Токио? Мы одно плавание смотрели?»
06:48
Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главного тренера сборной России по плаванию Сергея Чепика, который заявил, что ставит команде «твердую пятерку» за выступление на Олимпиаде в Токио.
«Сергей Чепик, главный тренер сборной России по плаванию, ставит команде твёрдую пятерку за выступление в Токио! Мы с наставником точно одно плавание смотрели?» — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.
На Играх в Токио сборная России завоевала 5 медалей в плавании. Два золота — у Евгения Рылова, одно серебро и одну бронзу получил Климент Колесников, еще одну серебряную медаль российская команда получила по итогам эстафеты 4х200 вольным стилем.
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