Губерниев: «Плавательная общественность понимает, Рыловым и Колесниковым прикрыли неудачи»

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале рассказал, что после перепалки с главным тренером по плаванию Сергеем Чепиком ему поступило много звонков и сообщений со словами поддержки.

«После разговора с главным тренером сборной по плаванию Сергеем Чепиком телефон раскалился до красна! Звонят и пишут олимпийские чемпионы , чемпионы Мира и Европы, заслуженные тренеры и просто наставники пловцов! Такой поддержки и добрых слов давно не получал! Всем спасибо! Плавательная общественность понимает, Рыловым и Колесниковым прикрыли неудачи и отлично живем! Главное потом правильно доложить наверх», — написал Губерниев.

Сегодня, 1 августа, комментатор вступил в жесткий диалог с Чепиком после выступления российских пловцов на Олимпиаде.