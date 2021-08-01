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Губерниев: «Плавательная общественность понимает, Рыловым и Колесниковым прикрыли неудачи»

12:13
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Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале рассказал, что после перепалки с главным тренером по плаванию Сергеем Чепиком ему поступило много звонков и сообщений со словами поддержки.

«После разговора с главным тренером сборной по плаванию Сергеем Чепиком телефон раскалился до красна! Звонят и пишут олимпийские чемпионы , чемпионы Мира и Европы, заслуженные тренеры и просто наставники пловцов! Такой поддержки и добрых слов давно не получал! Всем спасибо! Плавательная общественность понимает, Рыловым и Колесниковым прикрыли неудачи и отлично живем! Главное потом правильно доложить наверх», — написал Губерниев.

Сегодня, 1 августа, комментатор вступил в жесткий диалог с Чепиком после выступления российских пловцов на Олимпиаде.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2695

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Виктория Кравченко все материалы автора

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