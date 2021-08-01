«Вы сейчас озвучкой занимаетесь». Жесткий диалог Губерниева и тренера сборной России по плаванию

Комментатор Дмитрий Губерниев вступил в жесткий диалог с главным тренером сборной России по плаванию Сергеем Чепиком. Комментатор остался недоволен выступлением российской команды на Олимпиаде в Токио.

— Малютин хорошо был готов на Олимпиаде? — обратился к Чепику Губерниев.

Чепик: — Он был лучше готов. У него была очень хорошая подготовка, но его не было в рейтинге, как вы говорили.

Губерниев: — Это не я говорил. Давайте по фамилиям, Малютин хорошо выступил?

Чепик: — Он собрался и смог выступить достойно. На Европе он плыл быстрее? Европа — не Олимпийские игры. В эстафете он взял медаль.

Губерниев: — Минаков выступил хорошо?

Чепик: — Мог лучше. Но это вопрос мой, лично тренера.

Губерниев: — Так и скажите, что некоторые спортсмены могли быть лучше. Вот и все.

Чепик: — Если вы переживаете за команду, прекратите говорить такие вещи. Для того, чтобы психологически справиться со всем, что вы говорите в эфире, ребятам приходится непросто.

Губерниев: — Если бы я говорил все, что нужно, мы бы с вами тут не сидели. Я вас берегу, цените это пожалуйста.

Чепик: — Вы мне уже предложили искать новую работу. Спасибо большое.

Губерниев: — Сергей Геннадьевич, я отвечаю за каждое свое слово. Когда мне нужно в вопросе Федерации вас поддержать, я это делаю. Но «спасибо» от вас не дождешься. Я вам благодарен, что вы сейчас пришли сюда держать удар. Вы правда молодец.

Чепик: — Вы остановитесь или нет? Вы сейчас озвучкой занимаетесь. Вы не знаете всех проблем.

Губерниев: — Озвучкой занимаетесь вы. Если я не знаю всех проблем, погрузите меня в них.

Чепик: — Не буду, не время. Вы когда-нибудь придите и спокойно поговорите о проблемах плавания. Только когда это все пройдет, чтобы не портить людям праздник. Они всего этого добились, у них действительно праздник. Посчитайте, у кого это первая Олимпиада.

Губерниев жестко раскритиковал тренера сборной России по плаванию